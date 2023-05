Klimaatactivisten gieten zwarte vloeistof in beroemde Trevifontein in Rome

Klimaatactivisten zijn in Rome in de beroemde Trevifontein geklommen en hebben een zwarte vloeistof in het water gekieperd. Met de actie aan de toeristische trekpleister in het centrum van de Italiaanse hoofdstad eisten de leden van de groep Ultima Generazione (laatste generatie) “een onmiddellijke stopzetting van de subsidies voor alle fossiele brandstoffen”, zo klinkt het in een mededeling.