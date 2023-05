Jérémy Doku draagt met doelpunt bij aan forfaitzege van Rennes, dat op koers blijft voor Europees ticket

Stade Rennes heeft in de Ligue 1 een overtuigende overwinning geboekt. Het won met 0-5 op Ajaccio. Rennes, met Jeremy Doku in de basis, had zijn schaapjes al in de eerste helft op het droge.

In de veertiende minuut zorgde Baptiste Santamaria al voor een vroege voorsprong. Achttien minuten later luidde Amine Gouiri het begin in van acht dolle minuten voor Rennes door op voorzet van Karl Toko Ekambi van dichtbij de bal binnen te knikken. Nauwelijks vijf minuten later begon Doku op zijn eigen helft aan een lange rush, hij knalde de bal via de paal in doel.

Kort daarna speelde Hamari Traore Amine Gouiri vrij, die zijn tweede van de middag tegen de netten knalde. De Corsicanen moesten na rust de kelk tot op de bodem ledigen. Mickael Alphonse kreeg een rode kaart, Amine Gouiri maakte tien minuten later zijn hattrick compleet. In de 64ste minuut werd Doku vervangen door de Belgische Marokkaan Ibrahim Salah (ex-Gent), Arthur Theate deed niet mee.

In het klassement van de Ligue 1 blijft Rennes uitzicht houden op een Europees ticket. Het staat zesde op een punt van nummer vijf Lille. Ajaccio, de achttiende in de stand, werd vorige week al naar tweede klasse gestuurd door PSG.