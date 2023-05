REACTIES. Hans Vanaken: “We wilden de Play-offs niet afsluiten met nul punten”, Kerk: “Het wordt nog spannend voor de titel”

Na drie nederlagen op rij kon Club Brugge eindelijk eens winnen in de Champions’ Play-offs. Antwerp deed dan weer een slechte zaak in de titelstrijd. Een overzicht van de reacties uit beide kampen.

Hans Vanaken: “Niet evident om ons op te laden”

“We weten dat deze wedstrijd veel betekende voor onze supporters”, aldus een euforische Hans Vanaken. “Maar voor ons was het gewoon een match die we wilden winnen na een 0 op 9.”

“We hebben vandaag echt een goeie reactie getoond. Het spel moest zeker in de tweede helft nog wat beter, maar de mentaliteit was goed en zo trokken we de zege over de streep. Mentaal gezien was het echt een goede wedstrijd.”

“Het was zeker niet evident om ons op te laden, omdat we voor niets meer spelen. Wel voor de eer natuurlijk nog. Als Club willen we de Play-offs niet afsluiten met nul punten. We willen het seizoen op de mooist mogelijke manier afsluiten, liefst met drie zeges. Wie kampioen mag worden? Dat interesseert me niet.”

Gyrano Kerk: “Club was feller”

“Je wil geen enkele wedstrijd verliezen”, vertelde Kerk. “Deze nederlaag komt even hard aan als andere. We spelen uit en wilden ons normale spel spelen, maar Club was vandaag iets feller dan vorige week. Ons spel pakte minder goed uit.”

“Of we nog kampioen kunnen worden? Het wordt nog spannend. Maar we moeten gewoon ons ding blijven doen en wedstrijden blijven winnen. Dan hebben we zeker nog een kans.”