De Premier League is van ons: de laatste tien Engelse kampioenen hadden telkens een Belg in de rangen

België boven in de Premier League: dat mag je vrij letterlijk nemen. Door de titel van Kevin De Bruyne met Manchester City hadden de laatste tien Premier-League-kampioenen telkens een Belg in de rangen. Dat KDB er zelf meermaals in staat is geen raadsel, maar in totaal werden acht Belgen tussen 2013 en 2023 minstens één keer kampioen in de Premier League. Een overzicht.

1. 2013-2014: Vincent Kompany

In het seizoen 2013-2014 werd Manchester City op de allerlaatste speeldag voor de vierde keer kampioen van Engeland. Vincent Kompany stond in de 2-0 zege tegen West Ham in de basis en maakte zelfs het tweede doelpunt. Een eerste Premier League-titel voor Kompany, maar niet de laatste. Ook Dedryck Boyata speelde dat seizoen 55 minuten, maar dat is te weinig om de kampioenenmedaille te krijgen.

© Corbis via Getty Images

2. 2014-2015: Thibaut Courtois en Eden Hazard

In het seizoen 2014-2015 werd Chelsea landskampioen met maar liefst acht punten voorsprong op titelverdediger Manchester City. Een grote uitblinker bij dat Chelsea is Eden Hazard. De Rode Duivel scoort 14 keer en geeft ook 4 assists. Hazard wordt op het einde van het seizoen uitgeroepen tot beste voetballer op de Engelse velden. Ook Thibaut Courtois kende een uitstekend seizoen. In 32 matchen kreeg hij slechts 28 goals binnen en hield hij 13 keer de nul.

© Twitter Chelsea FC

3. 2015-2016: Ritchie De Laet

Zonder twijfel de meest opvallende naam in dit rijtje. De sprookjestitel zelf van Leicester City maakte Ritchie De Laet zelf niet mee, aangezien de rechtsachter na nieuwjaar uitgeleend werd aan tweedeklasser Middlesbrough. Maar De Laet had zeker een aandeel in de titel van de Foxes. Zo speelde hij 654 minuten in het eerste seizoensdeel, waarin hij één keer kon scoren. De Laet kreeg dus zijn kampioensmedaille, terwijl hij met Middelsbrough ook nog eens rechtstreekse promotie afdwong naar de Premier League. Dubbel feest.

© Photo News

4. 2016-2017: Thibaut Courtois, Eden Hazard en Michy Batshuayi

Na het sprookjesjaar van Leicester City was het opnieuw tijd aan Chelsea om de Engelse titel te pakken. Op 12 mei kroonde Chelsea zich als landskampioen door West Bromwich Albion met 0-1 te verslaan. Uiteindelijk haalden de Londenaars het met 7 punten voorsprong op Tottenham. Met 16 doelpunten was Eden Hazard opnieuw de grote uitblinker. Ook Thibaut Courtois deed het dat jaar weer uitstekend met 16 clean sheets in 36 optredens. Michy Batshuayi had met vijf goals en een assist ook een aandeel in de titel, al moest hij vooral vaak vanop de bank toekijken.

© REUTERS

5. 2017-2018: Vincent Kompany en Kevin De Bruyne

In 2018 pakte Manchester City de eerste titel in het Guardiola-tijdperk. De Citizens haalden de magische grens van 100 punten en eindigden het seizoen met maar liefst 19 punten voorsprong op stadsrivaal Manchester United. Voor Vincent Kompany was het z’n tweede titel bij City, voor De Bruyne z’n allereerste. Met 8 goals en 16 assists in 37 matchen toonde hij waarom hij de komende jaren niet uit de basis zou verdwijnen bij de Citizens.

© Manchester City FC via Getty Ima

6. 2018-2019: Vincent Kompany en Kevin De Bruyne

“Vinnie, don’t shoot!” Meer hoeven we niet te zeggen om de titel van Manchester City in 2018-2019 te omschrijven. Sergio Aguero waarschuwde zijn aanvoerder nog zo om niet uit te halen, maar het is maar best dat Vincent Kompany dat wel deed. Zijn kanonskogel tegen Leicester City leverde Manchester City een back-to-back Premier League-titel op. In dat seizoen stond Kompany als kapitein 17 keer tussen de lijnen. Kevin De Bruyne kwam 19 keer in actie, waarvan elf keer in de basis.

7. 2019-2020: Divock Origi

Een jaar na hun triomf in de Champions League was het voor Liverpool ook eindelijk nog eens raak in de Premier League. Voor het eerst in exact dertig jaar mochten de Reds nog eens de kampioenenbeker de lucht in steken en daar was één Belg getuige van. Origi schommelde van bank naar basis, maar toonde zich een betrouwbare troep voor Jurgen Klopp. Origi scoorde dat seizoen vier keer en gaf één assist.

8. 2020-2021: Kevin De Bruyne

In het jaar 2021 werd Manchester City voor een derde keer in vier jaar kampioen. Met 6 goals en 12 assists in 25 partijen heeft Kevin De Bruyne weer z’n aandeel in een nieuwe landstitel. Z’n derde al bij City, hij is het inmiddels al gewend.

9. 2021:2022: Kevin De Bruyne

Ook vorig seizoen ging de hoofdprijs naar City. Opnieuw was KDB belangrijk voor de titel: 15 goals en 8 assists in 30 matchen. Al ging het in 2021-2022 niet van een leien dakje. Slechts op de allerlaatste speeldag werd de titel beslist. Misschien kan u zich het wel nog herinneren. Kevin De Bruyne en co lieten zich ei zo na verrassen door Aston Villa, maar bogen een 0-2-achterstand in vijf minuten (!) nog om in een 3-2-zege. Daardoor pakte City de titel en niet Liverpool.

10. 2022:2023: Kevin De Bruyne

Vers van de pers, drie op een rij. Hoe dan ook kregen we dit jaar opnieuw een Rode Duivel als kampioen in de Premier League. Was het niet Kevin De Bruyne, dan werd Leandro Trossard met Arsenal. We hadden het hem gegund, maar wat gunnen we KDB ook z’n vijfde Premier League-titel in zes jaar. De Bruyne was met 7 goals en 16 assists in 30 optredens terug van levensbelang voor de titel van de Citizens. En het seizoen is nog niet gedaan...