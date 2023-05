Luchthaven op Sicilië gesloten door assen van vulkaan Etna

“De Etna op het Italiaanse eiland Sicilië, een van de actiefste vulkanen ter wereld, heeft zondag rook en assen uitgespuwd. Daardoor moest de luchthaven van Catania gesloten worden”, zo luidt het in de lokale media.

“Door de activiteit van de Etna en de grote hoeveelheden vulkanische as die op de luchthaven zijn gevallen, zijn de vliegactiviteiten opgeschort totdat ze weer veilig kunnen verlopen”, stelde de luchthaven in een persbericht. Of dat vandaag nog is, is momenteel niet duidelijk.

Inwoners van Catania en het naburige Adrano deelden op sociale media foto’s van voertuigen en wegen die bedolven zijn onder een aslaag. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers.

Het Italiaanse instituut voor geofysica en vulkanologie registreerde vanaf zondagochtend een toegenomen activiteit van de Etna. Met een hoogte van 3.324 meter is dat de hoogste actieve vulkaan van Europa.

© EPA-EFE

© EPA-EFE