Oude liefde roest niet: Casper Nielsen “hoopt dat Union titel pakt” na twee goals tegen Antwerp

Twee keer scoren: dat was al geleden van een match in tweede klasse, met Union op Westerlo. Casper Nielsen (29) gaf de titeldroom van zijn ex-ploeg zondag een flinke upgrade door Antwerp aan flarden te schieten. En dat kunnen ze in Brussel wel appreciëren. “Ik kreeg meteen na de match al berichtjes”, grijnst Nielsen.

Natuurlijk draagt hij hen nog een warm hart toe, de Unionisten. Casper Nielsen greep vorig seizoen na een wonderlijk parcours naast de titel met de Brusselaars, zijn huidige broodheer Club won het pleit toen nog. Nielsen scoorde een mooie transfer, maar dit jaar zijn de rollen omgedraaid. Of hoe de Deen twee keer op evenveel jaar tijd naast de titel dreigt te grijpen. “Ach, ik fixeer me daar niet op. Natuurlijk supporter ik nog voor Union, maar mijn focus ligt bij Club. Ik gun het hen wel van harte”, vertelt hij.

En een helpende hand had Nielsen alvast ook in petto. Twee doelpunten tegen Antwerp doet de titeldroom in Sint-Gillis oplaaien. “Deze week kreeg ik wat berichtjes van oude ploegmakkers. En net na de match had ik opnieuw een aantal Whatsappjes”, grijnst hij. “Pas op: nu bedanken ze mij, maar over twee weken kunnen ze mij misschien vervloeken. Want dan moeten wij daar spelen, en we gaan die laatste twee matchen nog álles geven”, zegt Nielsen.

Moeilijke weken gehad

Het zal hem persoonlijk ook deugd doen, want de middenvelder heeft moeilijke weken achter de rug. Een kuitblessure hield Nielsen ongeveer een maand aan de kant. “Het was de eerste keer dat ik een flinke blessure opliep in mijn carrière, en dat kwam best hard aan. Zeker in deze fase van het seizoen”, aldus Nielsen. “Ik heb enorm hard gewerkt om dit seizoen nog te spelen. Want dat was géén zekerheid. In dat opzicht is het een persoonlijke overwinning dat ik vandaag minuten maak en twee keer scoor.”

© Isosport

Maar Nielsen was ook blij voor de fans, die een moeilijk seizoen achter de rug hebben maar Jan Breydel zondag toch lieten daveren. “De overwinning tegen Antwerp was ronduit verdiend”, zegt hij. “Voor de match werd onze bus opgewacht door de fans en dat gaf ons team een extra push. We moeten die laatste wedstrijden voluit gaan, ook al hebben we niets meer te winnen. En wees gerust: we gaan het niet laten hangen. Dat verdienen onze fans niet, en dat ligt ook niet in onze aard.”

En zo spreekt Club Brugge toch nog een woordje mee in het titeldebat, zonder zelf mee te doen, weliswaar. En daar mag het Nielsen voor bedanken. De laatste keer dat hij twee keer scoorde in één match, was nog in tweede klasse in Westerlo. In een 1-4-overwinning trof Nielsen toen twee keer raak op 31 oktober 2020. Nog opvallend: speeldag vier in de play-offs was vorig seizoen ook het moment dat Nielsen zijn doelpunt op het veld van Club afgekeurd zag, waardoor zijn huidige ploeg 1-0 won én een finale stap naar de landstitel zette. Lukt het de Brusselaars deze keer wel? “Uiteindelijk moet Union het nog steeds zélf doen”, vertelt de middenvelder. “Ik kan hen geen kampioen maken. Maar als we het zelf niet kunnen worden, gaat mijn keuze altijd naar mijn ex-ploeg. Daar heb ik een heel speciale periode meegemaakt, en dan is het logisch dat Union nog altijd iets losmaakt bij mij.”