Na de uitschuiver van leider Antwerp: wat zijn de drie scenario’s in de titelstrijd na de wedstrijd Genk-Union?

De vijfde en voorlaatste speeldag van deze Champions Play-offs levert volgende week volgende affiches op:

Antwerp - Union

Club Brugge - Genk

Scenario 1: Union wint

Als Union aan het langste eind trekt tegen Racing Genk, springt het over Antwerp voor het eerst in deze play-offs naar de eerste plaats. Het heeft dan een voorsprong van twee punten op de Great Old. In dat geval kunnen de Brusselaars volgende week kampioen spelen als ze op de Bosuil gaan winnen. Het zou dan een onoverbrugbare kloof van vijf punten tellen op eerste achtervolger Antwerp.

Scenario 2: een gelijkspel

Als Genk en Union gelijkspelen, krijgen we twee leiders in deze play-offs: Antwerp en Union. Beide ploegen tellen dan 45 punten, drie meer dan Genk. Bij dit scenario kan volgende speeldag enkel Antwerp kampioen spelen. Want als de Great Old dan wint van Union, kunnen de Brusselaars op de slotspeeldag nog wel op gelijke hoogte komen, maar Antwerp telt na het halveren van de punten eigenlijk een half punt meer. Om die reden is Union volgende week bij een zege nog geen kampioen.

Scenario 3: Genk wint

Als Racing Genk wint, verkleint het de kloof met leider Antwerp tot een punt. De Limburgers komen dan ook op gelijke hoogte van Union. In dat geval kan enkel de Great Old op de volgende speeldag kampioen spelen. Als Antwerp wint van Union en Genk gelijk speelt of verliest tegen Club Brugge is de titel een feit voor de club met stamnummer 1.