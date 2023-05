Toeristische sector tevreden over verlengd weekend aan de kust

De toeristische sector aan de kust mag tevreden terugblikken op het verlengde weekend van Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart. Dat meldt Westtoer. In totaal werden ruim 570.000 toeristische overnachtingen genoteerd, een lichte daling in vergelijking met 2022.

Volgens Westtoer zorgde het lange weekend zoals gewoonlijk voor een gezellige vakantiesfeer aan zee. De situatie verschilde van badplaats tot badplaats, maar in het algemeen noteerden de hotels een gemiddelde bezetting van 85 tot 90 procent. In totaal werden ruim 570.000 toeristische overnachtingen geteld. Dat is een daling van vijf procent in vergelijking met het topweekend een jaar eerder.

Daarnaast reisden ongeveer 350.000 dagtoeristen naar de kust, eveneens vijf procent minder dan in 2022. Hemelvaart zelf was de uitschieter met 150.000 dagtoeristen. Ook tal van tweedeverblijvers brachten het verlengde weekend aan zee door. Westtoer merkt daarbij op dat er een grotere spreiding is door de nieuwe vakantieperiodes in het Franstalig onderwijs.

Ten slotte wordt benadrukt dat de kust zich steeds meer profileert als een bestemming voor de vier seizoenen. Tegenwoordig wordt twee derde van de toeristische omzet buiten het zomerseizoen gerealiseerd. De sector kijkt dan ook al uit naar het verlengde weekend van Pinksteren.