Queen B kan nu ook leven als koningin in de duurste villa van Californië: bekijk hier de foto’s (en de prijs)

Hun nieuwe knusse woning staat in Paradise Cove, een vooraanstaande wijk in Malibu (Californië). Niet zo gek ver van Los Angeles. Het pand omvat een oppervlakte van ruim 2.700 vierkante meter. Ze hebben er ook nog eens acht hectare aan grond bij.

Last van pottenkijkers zullen ze niet hebben want het immense domein is volledig afgesloten en beveiligd. Er is ook een helikopterlandingsplaats.

Dat het muzikale powerkoppel niet op een cent meer of minder hoeft te kijken, was al langer bekend en blijkt nog eens uit het bedrag dat ze voor het pareltje hebben neergeteld. Met liefst 200 miljoen dollar, of 186 miljoen euro, hebben ze met voorsprong het duurste huis van de Amerikaanse staat beet. Nooit eerder werd er een villa verkocht voor zo’n hoog bedrag. Al had het blijkbaar meer kunnen zijn. Na langdurige onderhandelingen met Westsite Estate Agency, een immokantoor met geen villa onder de 30 miljoen dollar in de portefeuille, pingelden Beyoncé en Jay-Z liefst 95 miljoen dollar van de vraagprijs af.

Japanse architect

Tot voor kort was het huis eigendom van William Bell, een internationaal bekende kunstverzamelaar. Hij doet er een zaakje aan. Bell deed er vijftien jaar over om de volledig betonnen constructie te bouwen en betaalde er in 2003 ongeveer 14,5 miljoen dollar voor.

Voor het ontwerp van zijn droomwoning schakelde hij toen de Japanse architect Tadao Ando in.

De gigantische villa in L-vorm heeft alles wat een mens kan dromen. Van fitness tot zwembaden, een privé- en een gastengedeelte.

© Papgalore / BACKGRID

De volledig betonnen constructie heeft grote open ruimtes, verbonden met betonnen gangen en kamerhoge glazen wanden.

Foto’s van de binnenkant van het gebouw zijn schaars, aangezien het nooit op een verkoopsite heeft gestaan. Hoeveel slaapkamers er bijvoorbeeld zijn, is geheim.

Vanuit hun tuinheeft het koppel een adembenemend zicht over de Stille Oceaan. Willen ze een duikje nemen, kan dat in hun groot binnen- of buitenzwembad. Of in zee natuurlijk. Maar daarvoor moeten ze wel wat trappen doen. Want de villa ligt op een heuvel.

Last van de buren zullen ze alleszins niet hebben, de woningen liggen meer dan ver genoeg uit elkaar. Een van die buren is medeoprichter van WhatsApp Jan Koum die er in 2021 een stulpje kocht van 87 miljoen dollar. Miljardair Tamara Gustavson, erfgenaam van Public Storage, was een andere buur maar zij verkocht haar domein voor 127,5 miljoen dollar of 117,7 miljoen euro.

Wanneer Beyoncé en Jay-Z verhuizen, staat nog niet vast. Wellicht zullen ze hun nieuwe optrekje eerst wel een nieuw likje verf willen geven. Laten geven, dus.