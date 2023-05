Drie doden bij schietpartij in nachtclub in Kansas City

Bij een schietpartij in een nachtclub in de Amerikaanse stad Kansas City (Missouri) zijn zondagochtend drie mensen omgekomen en twee gewond geraakt. Dat maakte de politie bekend. Naar de aanleiding wordt nog volop onderzoek gevoerd.

Agenten reageerden rond 01.25 uur op meldingen van een schietpartij in de Klymax Lounge en vonden vijf slachtoffers. Twee slachtoffers werden ter plaatse dood verklaard. Een van de gewonden overleed kort nadien in het ziekenhuis.

Een vrouw die in de buurt van de nachtclub woont, zegt dat ze ‘s nachts wakker werd door een reeks van ongeveer tien geweerschoten. Na een pauze hoorde ze nog vijf schoten. Net buiten de clubdeuren zag ze het lichaam van een jonge vrouw liggen, mensen stapten over haar om buiten te gaan.

Het onderzoek is nog aan de gang. Het is nog niet duidelijk wie de dader was, hoe hij al opgepakt is en wat zijn eventueel motief was.