Antwerpse leerkracht op non-actief na verhalen van grensoverschrijdend gedrag, nog geen klacht bij politie

In Go!-school Veltwijck in Ekeren, in de provincie Antwerpen, is enkele dagen geleden een leerkracht op non-actief gezet. Dat gebeurde nadat volgens onze informatie meerdere ouders alarm sloegen over vermeend handtastelijk gedrag jegens enkele schoolkinderen.

Het gaat om een mannelijke leerkracht die al jaren lesgeeft in het zesde leerjaar. Hij kwam de voorbije dagen in opspraak nadat enkele leerlingen thuis hun beklag deden over zijn gedrag. Dat wordt bevestigd aan onze redactie. Of de persoon in kwestie, ook actief destijds als jeugdtrainer in het voetbal, de feiten toegeeft dan wel ontkent, is niet geweten.

Volgens een woordvoerster van het Go!-onderwijs in Vlaanderen, is de man in kwestie preventief op non-actief gezet. Tot het eind van het schooljaar mag hij niet meer voor de klas staan. Intussen moet een intern onderzoek klaarheid scheppen over de vermeende feiten. Vermits geen enkele ouder (voorlopig) een klacht indiende bij de politie, loopt er enkel binnen de Ekerse schoolmuren een onderzoek.

(phu)