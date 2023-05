Stormloop op energiecheque, want helft van de rechthebbenden verliest op 30 juni sociaal tarief

Er is een stormloop bezig op energiecheques, nu de periode om die aan te vragen over goed een maand afloopt. Energieminister Zuhal Demir belooft intussen volgend jaar opnieuw energiecheques te voorzien voor de laagste inkomens.

Met de deadline van 30 juni in zicht loopt het storm voor de energiecheque. Wekelijks vragen nu zo’n 1.000 tot 2.000 mensen die cheque aan, zo blijkt uit cijfers die Vlaams CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne opvroeg bij Fluvius en Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA).

Een energiecheque kan je op dit moment nog aanvragen, wanneer je in aanmerking komt voor het sociaal energietarief. De cheque, die twee jaar geldig blijft, is 250 euro waard. Je kan er bij erkende handelaars energiezuinigere huishoudelijke apparaten mee aankopen, waardoor je fors op je energieverbruik kan besparen. Denk aan een veel zuinigere ijskast, diepvriezer of wasmachine.

De cheque leefde de voorbije jaren eerder een sluimerend bestaan: twee jaar geleden waren er per dag gemiddeld slechts 27 aanvragen. Vorig jaar waren dat er, door de hoge energieprijzen, dagelijks al meer dan 80, een verdrievoudiging, en gingen er in totaal 30.000 cheques de deur uit.

Maar de jongste weken loopt het pas echt storm: “Navraag bij Fluvius leert dat er tot 2.000 aanvragen per week zijn”, aldus Bothyune. Gemiddeld zo’n 285 per dag.

Dat heeft alles te maken met 30 juni, de datum waarop de federale regering het aantal rechthebbenden voor het sociaal energietarief opnieuw fors inperkt, gelet ook op de forse daling van de energieprijzen, in vergelijking met enkele maanden geleden. Concreet verliest ongeveer de helft van de huidige rechthebbenden het sociaal energietarief, inclusief het recht op een energiecheque. In Vlaanderen gaat het om zo’n 200.000 huishoudens.

Inkomensafhankelijk

Mogelijk kunnen zij vanaf midden volgend jaar toch opnieuw een energiecheque aanvragen. Demir wil op Vlaams niveau een systeem opzetten, waarbij energiecheques afhankelijk worden van je inkomen. En die inkomensgrens zal “ongeveer overeenkomen met de huidige uitgebreide doelgroep voor het sociaal energietarief”. Demir wil alles in kannen en kruiken hebben tegen 1 april, ten laatste 1 juli.

CD&V-energiespecialist Robrecht Bothuyne hoopt alvast dat het hele systeem tegen dan ook gedigitaliseerd wordt. “Het gaat immers nog om papieren cheques, die je via een hele procedure moet aanvragen. Dat kan eenvoudiger via een digitaal systeem.”

