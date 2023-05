Wouter Vrancken niet tevreden met arbitrage: “Op basis van welk beeld heeft VAR beslist om strafschop te herroepen?”

Niet voor de eerste keer tijdens deze play-offs voelde RC Genk zich bekocht. Net zoals in de wedstrijd op Antwerp eisten thuis tegen Union de scheidsrechter én de VAR een hoofdrol op. Ref Lardot had op slag van rust de bal op de stip gelegd nadat Burgess op de rand van het strafschopgebied de doorgebroken Paintsil had getorpedeerd. Maar VAR Jan Boterberg draaide die beslissing terug, omdat de overtreding buiten de grote rechthoek zou zijn begaan.

“Ik vraag me af op basis van welke beelden hij die beslissing genomen heeft”, vertelde een ontgoochelde Wouter Vrancken na afloop. “Kan de VAR zwart-op-wit bewijzen dat de fout niet op de lijn van de grote rechthoek was begaan?”

Natuurlijk dacht de Genkse coach daarbij terug aan de wedstrijd op Antwerp, toen een vrijschop een strafschop werd, omdat de fout van Sadick op Janssen op de lijn van de rechthoek zou zijn begaan. En had Vrancken zo zijn bedenkingen waarom Burgess geen rood maar geel onder de neus kreeg geduwd. “Niet alleen bij die fase, ik denk dat iedereen verwonderd was dat Burgess na deze match in de 97ste minuut nog op het veld stond. Dieper ga ik hier niet op ingaan, ik wil geen nutteloze energie verspillen. Bovendien wil ik de nadruk leggen op de sterke prestatie die mijn team heeft neergezet.”

Titelkansen miniem

Vrancken kreeg van zijn team de reactie waar hij om gevraagd had na de slappe eerste helft vorige week op Union. Met Trésor, Arokodare én Sor had hij daarvoor op vers bloed gerekend, onder meer El Khannouss werd daar het slachtoffer van. “Bilal zat in een mindere periode, maar dat is helemaal geen schande voor zo’n jonge speler. Hij speelt niet alleen zijn eerste seizoen op het hoogste niveau, er is ook naast het veld veel op hem afgekomen. Bovendien kon hij zijn rol ook spelen als invaller. Ik vond ons heel sterk starten, na twintig minuten een beetje energie verliezen maar daarna weer een sterke tweede helft spelen tegen een terugplooiend Union. Jammer genoeg bleven we steken op een gelijkspel, waardoor onze kansen op de titel heel klein zijn geworden. We hebben al een heel speciaal scenario nodig om het alsnog te kunnen halen.” (mg)