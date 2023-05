Oostenrijk verscherpt grenscontroles nu Hongarije mensensmokkelaars gaat vrijlaten

Voertuigen uit Hongarije, Roemenië en Servië zullen voortaan aan strengere grenscontroles worden onderworpen, zo blijkt zondag uit een mededeling van het Oostenrijkse ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarnaast wordt ook de samenwerking met de Hongaarse politie herbekeken.

De Hongaarse regering had vrijdag de vrijlating aangekondigd van duizenden gevangenen die wegens mensensmokkel worden vastgehouden. De mensensmokkelaars moeten Hongarije wel binnen de 72 uur verlaten, zo blijkt uit het decreet dat premier Viktor Orban heeft uitgevaardigd.

Het Oostenrijkse ministerie van Binnenlandse Zaken is niet te spreken over die Hongaarse maatregel. Het wijst erop dat de gevangenen mensenlevens in gevaar hebben gebracht.

De illegale migratie naar Oostenrijk via de Balkanroute, verloopt voornamelijk via Hongarije. Oostenrijk heeft in april ongeveer 3.500 nieuwe asielaanvragen geregistreerd, een derde minder dan een jaar geleden. Wenen schrijft die daling toe aan het verhoogde toezicht op de smokkelroutes en aan de verbeterde samenwerking met herkomst- en transitlanden.