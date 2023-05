Private missie naar ISS gelanceerd, met eerste vrouwelijke astronaut uit Saudi-Arabië

Vanop de ruimtevaartbasis Cape Canaveral is zondag een private missie naar het internationaal ruimtestation ISS vertrokken met onder anderen de eerste Saudische vrouw in de ruimte.

Aan boord van een Dragon-capsule van het particuliere ruimtevaartbedrijf SpaceX bevinden zich twee Saudische astronauten: een man en een vrouw. Het is de eerste keer ooit dat een Saudische vrouw een ruimtereis maakt.

Naast de Saudische vrouw, Rayana Barnawi, en haar landgenoot Ali al-Qarni reizen ook voormalig NASA-astronaut Peggy Whitson en de Amerikaanse ondernemer John Shoffner naar het ISS. De vierkoppige bemanning, die vanuit de Amerikaanse staat Florida vertrok, moet maandag om 15.24 uur (Belgische tijd) aan het ruimtestation aankomen. De astronauten zullen daar ongeveer tien dagen blijven en meewerken aan wetenschappelijke experimenten.

Het is nog maar de tweede keer in de geschiedenis dat een volledig particuliere missie naar het ISS wordt gestuurd. De eerste keer gebeurde dat in april 2022. Voordien waren wel al verschillende individuele ruimtetoeristen naar het ISS gereisd, maar dus nooit met een volledig particuliere bemanning.

De missie wordt georganiseerd door het ruimtevaartbedrijf Axiom Space, in samenwerking met NASA en SpaceX. Volgens mediaberichten hebben de passagiers elk ongeveer 50 miljoen euro betaald voor de reis.

© REUTERS

