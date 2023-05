Washington bekritiseert bezoek van Israëlische minister aan Tempelberg

Dat blijkt uit een mededeling van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Amerikaanse regering is “bezorgd over het provocerende bezoek” van minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben Gvir, zegt Matthew Miller, woordvoerder van Buitenlandse Zaken. “Deze heilige plaats mag niet worden gebruikt voor politieke doeleinden en we roepen alle partijen op om het heilige karakter ervan te respecteren.”

Ben Gvir had zondagmorgen een opvallend bezoek gebracht aan de Tempelberg. “Ik ben blij om de Tempelberg in Jeruzalem te bezoeken, de belangrijkste plaats voor het Joodse volk”, sprak hij. “De dreigingen van Hamas zullen ons niet afschrikken.” Hij verklaarde dat Israël er “de leiding heeft”.

De Tempelberg – door moslims al-Harem al-Sharif genoemd – met de Rotskoepel en de al-Aqsamoskee is de op twee na heiligste plek in de islam. De plaats is ook heilig voor de Joden omdat er vroeger twee Joodse tempels stonden. De Klaagmuur is er een overblijfsel van. De Tempelberg staat onder moslimbestuur, terwijl Israël verantwoordelijk is voor de veiligheid. Volgens een overeenkomst mogen Joden de plaats bezoeken, maar er niet bidden. Ben-Gvir voert campagne voor meer toegang voor Joden tot de site.

Ook “verontrust over illegale vestiging”

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken berispte Israël zondag ook over een bevel dat het Israëlische leger donderdag ondertekende en Joden toelaat zich permanent te vestigen in een gebied op de Westelijke Jordaanoever.

“Wij zijn zeer verontrust door het bevel van de Israëlische regering dat haar burgers toestaat om een permanente aanwezigheid te vestigen in de buitenpost Homesh op de noordelijke Westelijke Jordaanoever, die volgens de Israëlische wet illegaal werd gebouwd op Palestijns privéland,” zei woordvoerder Matthew Miller.

Het bevel is niet in overeenstemming met de toezeggingen die de Israëlische regering in 2004 en meer recentelijk aan functionarissen van de regering-Biden heeft gedaan, aldus Miller. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Israël herhaaldelijk opgeroepen zich te onthouden van acties die de spanningen met de Palestijnen doen escaleren, zoals het formaliseren van kolonistenposten.

“Drie Palestijnen gedood”

De Amerikaanse verwijten komen er na maanden van escalerend geweld tussen Israëli’s en Palestijnen.

Volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid zijn maandag in de vroege ochtend drie Palestijnen gedood door Israëlische troepen in het vluchtelingenkamp Balata op de bezette Westelijke Jordaanoever. Het Israëlische leger heeft die overlijdens nog niet bevestigd.

De Israëlische strijdkrachten vielen met bulldozers het vluchtelingenkamp Balata in de stad Nablus binnen en blokkeerden de toegang tot het kamp voor ambulances, meldde het Palestijnse staatspersbureau maandag.