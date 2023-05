Weerbericht: Ochtendgrijs maakt in de namiddag plaats voor opklaringen

Maandag start met lage wolken, nevel of zelfs mist. In de namiddag breekt stilaan het wolkendek open en krijgen we een afwisseling van enkele opklaringen en wolkenvelden.

Het is droog in het westen en het centrum van het land, maar de kans op buien wordt groter in het oosten en het zuidoosten. De maxima liggen rond 14 of 15 graden vlak aan zee en tussen 16 en 20 graden ten westen van Brussel en tussen 18 en 22 graden in het oosten van België, zo verwacht het KMI.

Maandagavond en -nacht wordt het zwaarbewolkt vanaf het noordwesten maar het blijft overwegend droog. De minima schommelen tussen 10 en 13 graden.

Dinsdag is het eerst zwaarbewolkt met kans op motregen in de Ardennen. In de loop van de dag verschijnen opklaringen vanaf het noordwesten en in de loop van de namiddag wordt het in alle streken droog. De maxima zijn vrij fris en schommelen tussen 13 en 18 graden.

Woensdag is het eerst zonnig. Overdag ontstaan in het binnenland stapelwolken, maar het blijft droog. Het is nog steeds vrij fris bij maxima van 13 tot 17 graden.

Ook donderdag wordt het eerst zonnig en ontstaan later stapelwolken waaruit echter geen neerslag valt. Het is zachter met maxima van 15 tot 20 graden.