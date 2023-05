Motorrijder (31) in levensgevaar na crash door slechte staat van wegdek in Deurne

Bij een ernstig ongeval op de Van Strydoncklaan in Deurne is zaterdagmiddag een 31-jarige motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt. Het slachtoffer verloor de controle over zijn stuur, nadat hij met motorfiets door een diepe put in de weg reed. Het Agentschap Wegen en Verkeer erkent dat het wegdek in slechte staat verkeert. “We hebben onlangs nog noodreparaties laten uitvoeren.”

Het ongeval gebeurde zaterdag, kort voor de middag. De bestuurder van een Harley Davidson reed waar de Boterlaarbaan overgaat in de Van Strydoncklaan, toen hij zonder duidelijke reden de controle over zijn motorfiets verloor. Volgens getuigen reed de man niet overdreven snel, maar sloeg hij plots over de kop. Na een stevige tuimeling kwam de motorrijder met een klap tot stilstand tegen een geparkeerde wagen. “Het slachtoffer is een 31-jarige man”, zo bevestigt Willem Migom, woordvoerder van de politiezone Antwerpen. “Hij werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis.”

Volgens een getuige kwam de motorrijder ten val op het moment dat hij door een aantal diepe putten in het wegdek reed. Bij de politiezone Antwerpen wil men geen uitspraken doen over de mogelijke rol van de slechte staat van het wegdek. “De omstandigheden van het ongeval worden onderzocht”, zo klinkt het daar.

Noodreparaties

Dat het wegdek van de as Boterlaarbaan-Van Strydoncklaan in slechte staat verkeert, is een gekend probleem. Weggebruikers klagen al enkele jaren over de vele diepe putten in het wegdek. Het Agentschap Wegen en Verkeer, dat de gewestwegen beheert, erkent het probleem. “Er zijn plannen om de problemen aan de Boterlaarbaan en de Van Strydoncklaan structureel aan te pakken, maar een volledige heraanleg zal nog enkele jaren op zich laten wachten”, zegt woordvoerder Gilles Van Goethem. “Daarom laten wij, als de verkeersveiligheid in het gedrang zou komen, noodreparaties uitvoeren aan het wegdek.”

Het Agentschap Wegen en Verkeer liet in de tweede week van de maand mei noodreparaties uitvoeren aan de as Boterlaarbaan-Van Strydoncklaan. Toch blijken er vandaag nog altijd diepe putten te zitten in het wegdek. “Of de reparaties dan niet grondig genoeg zijn uitgevoerd? Ik kan geen uitspraken doen over de omstandigheden van het ongeval. Wij waren zelfs nog niet op de hoogte van dit ongeval, laat staan dat we iets kunnen zeggen over het oorzakelijk verband tussen het ongeval en de staat van het wegdek. Dat zal moeten blijken uit het onderzoek van de politie en het parket”, aldus woordvoerder Van Goethem.

Aansprakelijk

Als komt vast te staan dat het ongeval met de motorfietser inderdaad werd veroorzaakt door de slechte staat van het wegdek, dan kan het slachtoffer of zijn familie de Vlaamse overheid aansprakelijk stellen voor de geleden schade. “De wegbeheerder moet ervoor zorgen dat wegen zich in een veilig staat bevinden”, zegt advocaat Jonathan Bogaerts, van het advocatenkantoor Nevisis uit Antwerpen. “Als je kan aantonen dat de schade die je opliep, werd veroorzaakt door de slechte staat van de weg, dan kan je de bevoegde overheid hiervoor aansprakelijk stellen. In sommige gevallen zal een gemeente of de Vlaamse overheid de aansprakelijkheid aanvaarden en de schade in der minne regelen.

Als ze de aansprakelijkheid niet aanvaarden, kan je de overheid nog altijd dagvaarden voor de politierechtbank en schadevergoeding eisen. Wij hebben met ons kantoor al verschillende besturen gedagvaard. Zo hebben we vrij recent nog een zaak gewonnen tegen de gemeente Tielt-Winge omdat een put in de weg een ongeval had veroorzaakt. Dat soort procedures is overigens niet altijd een succes”, zegt meester Bogaerts. “Wie schade eist, moet zelf het oorzakelijk verband tussen de staat van de weg en de schade aantonen. Alle omstandigheden van het ongeval zullen dan worden bekeken.”