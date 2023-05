Nieuw racisme-incident met Vinicius beroert de voetbalwereld, ook Thibaut Courtois reageert: “Dit mag niet gebeuren!”

Ongeveer 20 minuten voor affluiten had Vinicius er genoeg van. Hij duidde de supporter aan die hem al een hele wedstrijd lang racistisch bejegende en de poppen gingen aan het dansen. De spelers van beide teams vlogen elkaar in de slotfase nog in de haren en Vinicius werd zelfs in een wurggreep gehouden door een van zijn tegenstanders. Ondanks dat de Braziliaan de fan in kwestie identificeerde, greep scheidsrechter Ricardo De Burgos niet in. Na een VAR-interventie kreeg Vini Jr. uiteindelijk zelf nog een rode kaart onder zijn neus geschoven nadat hij Hugo Duro een slag in het gezicht zou verkocht hebben.

Vinicius reageerde na afloop zelf via sociale media en gaf aan dat het niet de eerste keer was. “Racisme is normaal in La Liga. De bond vindt het normaal en de tegenstanders moedigen het aan. De competitie die ooit toebehoorde aan Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano en Messi, is nu het domein van racisten. Ik vind het erg voor alle Spanjaarden die het er niet mee eens zijn, maar vandaag staat Spanje in Brazilië gekend als een racistisch land.”

Real-trainer Carlo Ancelotti hield zich achteraf allerminst in op de persconferentie en wilde niet over de wedstrijd zelf praten. “Wat er vandaag gebeurde, is onacceptabel. La Liga heeft een racisme-probleem. Vinicius is het slachtoffer.” Volgens Ancelotti riep een groot deel van het stadium ‘aap’ naar de aanvaller van de Koninklijke nadat hij van het veld gestuurd werd. “Vinicius wilde zich bevrijden uit een wurggreep en kreeg rood omdat hij zich wou bevrijden.”

Real-doelman Thibaut Courtois betuigde zijn steun voor zijn ploeggenoot. “Er zijn dingen die nooit binnen of buiten een stadion mogen gebeuren. NEE tegen racisme en intolerantie”, klonk het bij onze landgenoot op Twitter.

Maar ook de rest van de voetbalwereld stak Vinicius op sociale media een hart onder de riem. De Braziliaan Ronaldo, Neymar, Mbappe, Rio Ferdinand en zoveel meer lieten zich horen. Hieronder een verzameling van de belangrijkste reacties.

