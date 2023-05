Lange rijen in Efteling door misbruik van mindervalidepas: “Wie een beperking had? Ze begonnen te lachen, en wezen naar elkaar”

Het was afgelopen weekend lang aanschuiven in de Efteling. Niet enkel in de gewone wachtrij, maar ook in de rij voor mindervaliden: een gevolg van het beleid van het Nederlandse pretpark om mindervalide mensen een pasje te geven zonder doktersattest, en dat misbruikt wordt. Dat schrijft het Algemeen Dagblad.

Mindervalide bezoekers van de Efteling kunnen zonder doktersattest of ander bewijs een pasje aanvragen waarmee ze wachtrijen mogen voorsteken. “Om zo toegankelijk mogelijk te zijn voor alle bezoekers”, klinkt het. Maar dat beleid wordt misbruikt, zegt een Nederlandse vrouw met een mindervalide dochter die vrijdag door de grote drukte niet terechtkonden in de wachtruimtes.

“Het verbaast me al een tijdje hoeveel gehandicapten er in de rij staan”, schreef Sandra van Bijl op Facebook. “Je kan natuurlijk niet altijd alles zien, en dus niet oordelen. Maar vrijdag trok ik mijn stoute schoenen aan, en vroeg aan de groep voor ons wie van hen een beperking had. Ze begonnen te lachen, en maakten grappen door naar elkaar te wijzen. De aap kwam uit de mouw: niemand had een beperking. De jongens vertelden dat ze de mindervalidepas hadden gedownload via de website van de Efteling.”

Volgens een woordvoerder van de Efteling “vertrouwen we erop dat mensen zo’n pas alleen aanvragen als het nodig is. We willen onze gasten niet opzadelen met het opsturen van bewijsmiddelen. Er wordt wel steekproefsgewijs getest: als we twijfelen of iemand in aanmerking komt, dan mogen we daar vragen over stellen.” Het pretpark liet wel weten maandag overleg te zullen plegen om te bekijken of het beleid in de toekomst aangepast moet worden.