28 maanden cel voor vrouw die opzettelijk inreed op café inreed in Diegem

De Brusselse correctionele rechtbank heeft maandag een gevangenisstraf van 28 maanden met probatie-uitstel uitgesproken tegen een vrouw die opzettelijk tegen verschillende wagens en tegen de toegangsdeur van een bar was gereden. Een van de portiers van de bar raakte daarbij gewond. Volgens de advocaat van de vrouw bevond ze zich in een noodtoestand omdat ze zelf was aangevallen, maar dat argument werd door de rechtbank niet aanvaard.

Het incident speelde zich af in februari 2019 aan een bar in Diegem. De vrouw had er met vriendinnen enkele uren doorgebracht, maar was volgens het parket aan de deur gezet omdat ze amok maakte.

“Op het parkeerterrein zette de discussie zich verder, waarna mevrouw in haar wagen kroop en wegreed”, zei het parket. “Maar na een kwartier keerde ze terug, reed verschillende wagens op het parkeerterrein aan en reed in op de toegangsdeur van de bar. Ze reed weer weg, maar moest uiteindelijk haar wagen achterlaten en een taxi nemen.”

De vrouw kon nog dezelfde avond geïdentificeerd worden en beweerde dat ze in haar wagen overvallen was, maar volgens het parket toonde een filmpje van een van de aanwezigen in de bar aan dat ze alleen in haar wagen zat.

“Mijn cliënte blijft erbij dat iemand geprobeerd heeft haar in haar wagen te beroven, en dat ze daarbij klappen heeft gekregen”, pleitte de verdediging. “Ze heeft dan in paniek met haar wagen gemanoeuvreerd, zonder dat ze iets of iemand wilde raken. Ze vertoonde na de feiten verwondingen, die niet van enige aanrijding afkomstig waren, en moet dus wel klappen hebben gekregen.”

De rechtbank ging niet mee in dat verhaal en veroordeelde de vrouw tot een gevangenisstraf van 28 maanden met probatie-uitstel. Volgens de rechtbank ging het weliswaar niet om een poging doodslag, zoals het parket had voorgehouden, maar om slagen en verwondingen.