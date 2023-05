Sherpa evenaart record met 27ste beklimming van Mount Everest

De 46-jarige sherpa, die ook Pa Dawa genoemd wordt, bereikte maandag samen met een Chinees team de top van de hoogste berg ter wereld, slechts enkele dagen na recordhouder Kami Rita. Die man kan het record echter snel weer alleen in handen krijgen, want hij is momenteel voor de tweede keer dit seizoen op weg naar de top van Everest.

De twee sherpa’s zijn geboren in de regio Khumbu, een berggebied in Nepal dat bekend staat als kweekvijver voor getalenteerde klimmers. Ze werken beiden al sinds de jaren ‘90 als gids. Nepalese gidsen, meestal sherpa’s uit de valleien rond de Everest, worden beschouwd als de ruggengraat van de bergsportindustrie in de Himalaya. Zij nemen enorme risico’s om uitrusting en voedsel te dragen, touwen te bevestigen, en ladders te repareren.

Nepal herbergt acht van de tien hoogste toppen ter wereld, en verwelkomt elk voorjaar – wanneer de temperaturen warmer zijn en de wind over het algemeen kalm – honderden klimmers. Dit jaar hebben de autoriteiten 478 klimvergunningen afgegeven aan buitenlandse klimmers. Zo’n 400 mensen hebben de Everest dit jaar al beklommen. Zeker elf mensen kwamen daarbij om en twee anderen zijn nog vermist, blijkt uit cijfers van de toerismedienst.