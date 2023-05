Recreatiedomein laat bezoekers vanaf 12 jaar identiteitskaart inlezen: “Heethoofden zijn niet welkom”

Het provinciaal sport- en recreatiecentrum De Nekker in Mechelen verstrengt deze zomer de veiligheidsmaatregelen. Bezoekers vanaf twaalf jaar moeten bij het binnenkomen hun identiteitskaart laten scannen. Zo kan de kassamedewerker controleren wie een plaats- of toegangsverbod kreeg.

Het zomerseizoen in De Nekker gaat op maandag 26 juni van start. Tot eind augustus ben je welkom om te zwemmen in de vijver als de groene vlag uithangt. Nu kan dat al op woensdagen, tijdens weekends en op brug- en feestdagen. Bezoekers krijgen de raad om hun toegangsticket vooraf al online aan te kopen. Zo moet je minder lang aanschuiven aan de ingang van het domein.

Nieuw is dat het inlezen van de identiteitskaart verplicht is vanaf twaalf jaar. Het systeem laat de kassamedewerker met een groen of rood scherm weten of de bezoeker al dan niet een plaatsverbod of toegangsverbod kreeg voor het domein. “De combinatie van de intensieve samenwerking met de lokale politie en het inlezen van de identiteitskaart moet ervoor zorgen dat De Nekker in de eerste plaats een aangenaam domein blijft voor iedereen”, zegt Mireille Colson (N-VA), bevoegd gedeputeerde.

“Duidelijk signaal naar heethoofden”

In het verleden waren er geregeld moeilijkheden met amokmakers die de sfeer in De Nekker verziekten. De verstrengde aanpak moet daar komaf mee maken. “Enkele heethoofden die het onaangenaam maken voor de bezoekers krijgen zo een duidelijk signaal dat we dit niet tolereren. Iedereen heeft recht op vakantie, ontspanning en verfrissing en dat recht willen we hiermee bewaken”, legt Colson uit.

Verantwoordelijken van De Nekker en de provincie Antwerpen zitten geregeld samen met vertegenwoordigers van de stad en de politiezone Rivierenland. “Ik ben blij dat we samen met de provincie proactief aan de slag zijn gegaan om ervoor te zorgen dat we het zorgeloos zomers genieten in de Nekker kunnen veiligstellen. De lokale expertise met toegangscontrole die we hebben opgedaan in fuifzaal De Loods kunnen we nu samen opschalen naar het provinciale niveau”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen (Vld-Groen-m+).