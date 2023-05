Menselijk bot gevonden op plaats waar Théo Hayez verdween, maar kans is minimaal dat het aan vermiste Belg toebehoort

De vermiste Belg Théo Hayez verdween vier jaar geleden spoorloos terwijl hij op reis was in Australië.

Begin deze maand heeft een duiker een menselijk bot opgedoken in Byron Bay, in de Australische deelstaat New South Wales. De vondst voedt de speculaties dat het een restant zou zijn van de Belgische toerist Théo Hayez, die vier jaar geleden spoorloos verdween op die plek. Maar de kans dat het bot ook echt toebehoort aan onze landgenoot is vrijwel onbestaande.

De Australische omroep ABC meldt dat een duiker, die net duikles aan het geven was in Byron Bay, op 6 mei op het bot stuitte in de buurt van een oud scheepswrak. De lokale politie heeft inmiddels bevestigd dat het om een menselijk bot gaat en dat er via DNA-onderzoek wordt nagegaan of het toebehoort aan iemand die in de buurt als vermist staat opgegeven.

Het verband met de verdwijning van de destijds 18-jarige Théo Hayez, in de nacht van 31 mei op 1 juni 2019, is snel gelegd. Onze landgenoot, afkomstig uit Overijse, was zo’n halfjaar op reis in Australië en werd die avond voor het laatst gezien toen hij er uit de bar Cheeky Monkeys werd gezet. Wat daarna gebeurde, blijft grotendeels een mysterie. Na onderzoek zijn twee mogelijke theorieën weerhouden: die van een vreselijk ongeval, of die van een overlijden door toedoen van derden.

Toch is de kans klein dat het gevonden bot aan Théo Hayez toebehoort of tot een doorbraak in het onderzoek naar zijn verdwijning zou leiden. Volgens de lokale hoofdinspecteur Matt Kehoe bevond het bot zich namelijk nog niet zo heel lang in het water: enkele weken tot hooguit twee maanden, en dus zeker geen vier jaar. De meest voor de hand liggende piste is volgens de hoofdinspecteur dat het bot zou hebben toebehoord aan een Colombiaan die afgelopen maart verdween toen hij aan het zwemmen was in Byron Bay. Met man en macht werd toen nog gezocht naar de man, maar tevergeefs. Het DNA-onderzoek dat uitsluitsel moet geven zou enkele weken in beslag nemen.

Op een Facebook-pagina gewijd aan de zoektocht naar Théo Hayez is te lezen dat zijn familie het nieuws over de vondst moest vernemen via de media. “Hoewel het onwaarschijnlijk is dit te maken heeft met de verdwijning van Théo, voelt het hoogst ongepast dat we dit nieuws moeten horen via de media”, klinkt het. “Politie en media moeten streven naar een empathischer omgang om de voortdurende traumatisering te voorkomen van families die met zo’n verlies te maken krijgen.”