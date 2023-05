Tropisch Instituut en Sciensano roepen burgers op om opnieuw tijgermuggen te melden

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen en Sciensano vragen de bevolking opnieuw uit te kijken voor de Aziatische tijgermug. Een ziek persoon en een tijgermug vormen een gevaar voor de volksgezondheid. Vorig jaar leverden de meldingen van burgers negen nieuwe vindplaatsen op, een teken dat de exotische mug in opmars is.

De tijgermug veroorzaakt overdag veel last door zijn agressieve bijtgedrag, melden de twee instellingen in een persbericht. Bovendien kan de steekmug na het bijten van een besmet persoon, het dengue-, chikungunya-, en zikavirus overbrengen. Het is daarom belangrijk om een goed zicht te hebben op de introductie en aanwezigheid van de steekmuggensoort in België.

Met het MEMO+ project (Monitoring van Exotische Steekmuggen in België) volgen Sciensano en het ITG sinds 2021 de aanwezigheid van exotische steekmuggen nauwgezet op. Het project monitort onder meer acht snelwegparkings waar tijgermuggen via personenwagens en vrachtverkeer ons land kunnen binnenkomen. Om nog meer zicht te krijgen op de verspreiding van de tijgermug, lanceerden ze het participatieplatform www.MuggenSurveillance.be.

In 2022 werd de tijgermug op twaalf verschillende locaties gevonden. “De resultaten van het vorige seizoen maken duidelijk dat de hulp van de bevolking een noodzakelijke aanvulling vormt op de actieve monitoring”, zegt Sciensano-onderzoeker Marie Hermy.

“Als we op tijd in kaart brengen waar de muggen voorkomen, kunnen ze sneller en beter bestreden worden”, vult Isra Deblauwe, insectenkundige aan het ITG aan. “Het is voorlopig nog onduidelijk of de tijgermug hier heeft kunnen overwinteren, maar het is belangrijk om de introducties en mogelijke populaties nauwgezet op te volgen. Zo kunnen we het risico op virusoverdracht inschatten.”

Wie de kleine zwart-wit gestreepte tijgermug herkent, kan best een foto nemen en die opladen via www.MuggenSurveillance.be. Op de website staat meer informatie.