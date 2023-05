Nog maar eens een update over de toekomst van Romelu Lukaku: “Hij wil graag blijven”

Lukaku wordt sinds 2021 door Chelsea uitgeleend aan Inter, nadat Big Rom niet meer door dezelfde deur kon met toenmalig trainer Thomas Tuchel. Hoewel Lukaku de laatste weken opnieuw naar zijn sterkste vorm toegroeide in Milaan zouden de Italianen niet over de financiële middelen beschikken om de bonkige aanvaller definitief aan boord te houden.

Daardoor zal Lukaku zich deze zomer opnieuw moeten melden op Stamford Bridge. Volgens The Mirror zou de Rode Duivel de voorbereiding voor het nieuwe seizoen aanvatten in Londen. Hij zou daarvoor nog gesprekken voeren met Mauricio Pochettino, de Argentijn die op weg is om T1 te worden van The Blues.

Maar bij Inter hopen ze nog steeds dat Lukaku terugkeert. “Romelu houdt van het dragen van onze kleuren”, aldus CEO Beppe Marotta in de rand van de topper tussen Inter en Napoli (2-3) bij Radio Rai. “Hij voelt zich hier heel goed en wil dan ook graag blijven. Dat zijn fundamentele zaken om te weten, maar op 30 juni loopt zijn huurovereenkomst af en zal hij terugkeren naar Chelsea. We weten tot op heden niet wat er daar gaat gebeuren, dus we wachten voorlopig af.”

Marotta zei eerder al eens aan La Gazzetta dello Sport dat hij de kans “6 op 10” acht dat Lukaku ook komend seizoen voor de Nerazzurri zal spelen. Maar eerst wil Inter nog graag de Champions League winnen. Op 10 juni is de finale tegen Manchester City.