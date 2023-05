Iraniërs met dubbele nationaliteit mogen niet meer opkomen bij verkiezingen

Iraanse politici met een dubbele nationaliteit mogen niet meer opkomen bij parlementsverkiezingen. Dat staat te lezen in een zondag aangenomen wetsvoorstel. Bovendien wordt het iedereen met een vaste verblijfplaats in een ander land verboden om als parlementslid op te treden, zo meldt het staatspersbureau IRNA.

De maatregel is bedoeld om belangenconflicten te voorkomen. Een soortgelijk wetsvoorstel over de presidentsverkiezingen werd in 2020 aangenomen. De recente executie van de Brits-Iraanse voormalige toppoliticus Alireza Akbari veroorzaakte internationale verontwaardiging: hij werd veroordeeld wegens spionage.

Miljoenen Iraniërs wonen momenteel in het buitenland. Na de Islamitische Revolutie van 1979 emigreerden veel inwoners van het land naar Europa, de VS of Canada. In de daaropvolgende decennia verhuisden nog veel meer mensen naar het buitenland voor werk, om te studeren of vanwege politieke vervolging.