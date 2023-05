Honderden jerrycans met vermoedelijk drugsafval aangetroffen net over grens in Nederland

De Nederlandse politie heeft in het dorp Achtmaal in de provincie Noord-Brabant, net aan de grens met België, zo’n 350 jerrycans met vermoedelijk drugsafval gevonden. De vaten werden gevonden in een berm en twee sloten, waarvan er een droog ligt. De bodem en het oppervlaktewater zijn verontreinigd omdat een aantal jerrycans heeft gelekt. Er is nog niemand aangehouden.