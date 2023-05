Nieuwe puntenaftrek dreigt voor Juventus

De procureur vroeg een mindering van 11 punten voor Juve, zo meldt de Italiaanse federatie. De beslissing wordt maandag of dinsdag verwacht.

Het hof van beroep van de FIGC legde Juventus in januari een aftrek van 15 punten op vanwege het overwaarderen van de verkoopprijzen van bepaalde spelers. De Oude Dame haalde echter in beroep zijn gram bij het Garantiecollege van het Italiaans Olympisch Comité (CONI), dat het hof van beroep vroeg om zijn sanctie te herbekijken. Het CONI ontkende niet dat er sprake is geweest van boekhoudfraude, maar de straf werd opgeschort om de rol van enkele Turijnse bestuursleden in de zaak op te helderen.

Juve, dat maandagavond een uitmatch speelt tegen Empoli ter afsluiting van de 36e speeldag in de Serie A, staat momenteel op de tweede plaats in de Italiaanse hoogste afdeling. Indien het hof van beroep van de FIGC de aanbevelingen van de procureur volgt, zakt Juve naar de zevende plaats. De vierde plaats, die het laatste ticket voor de Champions League oplevert, is dan nog bijzonder moeilijk te bereiken.

De Bianconeri hebben in theorie het recht opnieuw naar het Garantiecollege te trekken om een eventuele nieuwe sanctie te betwisten. In dat geval zou de extrasportieve soap mogelijk voortduren tot na het seizoen, dat op 4 juni eindigt.