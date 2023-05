Wit-Russische dissident die van Ryanair-vlucht werd gehaald met valse bommelding, krijgt gratie

Toen het vliegtuig over Wit-Rusland vloog, dwong Wit-Rusland het om te landen wegens een zogenaamde “bommelding”. Onmiddellijk na de landing werd de Protasevitsj opgepakt vanwege zijn rol bij de massale protesten in 2020. Ook zijn vriendin werd aangehouden.

Het is niet duidelijk waarom Protasevitsj gratie heeft gekregen, en of hij nu direct vrijkomt. Begin deze maand werd hij nog veroordeeld tot acht jaar cel, vanwege zijn rol bij de massale protesten in 2020. Protasevitsj stond terecht samen met twee andere oprichters van het oppositiekanaal Nexta, volgens het regime een terroristische organisatie.

In 2020 gebruikten demonstranten dat platform op Telegram om grote groepen mensen op de been te brengen en te protesteren tegen het regime van president Aleksandr Loekasjenko. Zij kregen ook lange celstraffen. Het is niet bekend of zij ook gratie hebben gekregen.