Oekraïne: “Delen van Bachmoet nog onder controle”

Ondanks berichten dat de Oekraïense stad Bachmoet in Russische handen is, laat het Oekraïense leger weten dat er nog steeds soldaten aanwezig zijn in de belegerde stad in de regio Donetsk. “Onze troepen controleren bepaalde delen in Bachmoet en de sector met gezinswoningen in de wijk Vliegtuig”, zo schreef onderminister van Defensie Hanna Maljar maandag op Telegram.