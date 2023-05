Vastberaden Paul Pogba reageert emotioneel op aanhoudend blessureleed: “Ik zal terugkomen”

Paul Pogba (30) mocht dit seizoen nog maar in tien wedstrijden zijn opwachting maken voor Juventus. En daar zal het ook bij blijven. De Franse middenvelder zijn seizoen zit er vervroegd op nadat hij iets meer dan een week geleden wéér een spierblessure opliep. Maar Pogba heeft een doel, zo laat hij via Instagram weten.

In het competitieduel tegen Cremonese stond Pogba voor de eerste keer in meer dan een jaar nog eens aan de aftrap. Maar lang duurde zijn partij niet. Halfweg de eerste helft ging de middenvelder van Juventus met tranen in de ogen naar de kant. Nu heeft de sterspeler, die vorige zomer gratis overkwam van Manchester United, eindelijk gereageerd op zijn dramatische jaar in Italië.

“Het was een enorm zwaar seizoen. Mentaal gaat het ondertussen al wat beter. Ik wil ook de fans en de club bedanken voor hun steun. Zowel op mentaal als fysiek vlak zal ik alles geven om terug mijn oude niveau te bereiken.” Zo begon Pogba zijn video op Instagram. De Fransman weet dat de supporters van Juventus meer hadden verwacht van zijn comeback, maar belooft dat er beterschap op komst is. “Ik zal sterker terugkomen en terug top worden zodat ik met de club titels kan winnen.”