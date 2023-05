Opnieuw grootschalige zoekactie naar Madeleine McCann in Portugal

Duitse, Britse en Portugese politie in de komende dagen een groot waterreservoir in de Portugese Algarve doorzoeken in de zaak Maddie McCann. Het zou de eerste grote zoekactie in negen jaar tijd zijn. Dat melden Britse tabloids.

Het bewuste waterreservoir ligt op zo’n 45 minuten rijden van het vakantieverblijf waar de toen driejarige Maddie verdween. De verzamelde politiekrachten zouden de komende twee dagen met duikers, honden en heel wat politieagenten aan de slag gaan om na te gaan of er iets belangrijk kan gevonden worden in het water of op de oevers.

Het is onduidelijk waarom de politie nu beslist heeft om een grootschalige zoekactie op poten te zetten. De link met het bewuste waterreservoir is er al langer. Een vrachtwagenchauffeur zou eerder al verklaard hebben dat hij daar twee dagen na de verdwijning een kindje gelijkend op Maddie zou gezien hebben. Een vrouw zou het kind toen overgedragen hebben aan een man en daarna verdwenen zijn.

De Duitse politie zou willen weten of er nog sporen of bewijzen zijn die nieuwe informatie kunnen opleveren over de verdwijning van Maddie.

Het reservoir werd in 2008 al eens doorzocht door een privaat bedrijf, ingehuurd door een Portugese advocaat. Toen werden twee zakken gevonden met daarin beenderen, touw, tape en een witte sok. De politie werd toen ingelicht, maar na onderzoek bleek dat de beenderen niet van een mens zouden kunnen zijn.

De Portugese politie heeft nog geen uitspraken gedaan over de zoekactie naar Maddie.

De Britse peuter verdween in mei 2007 toen ze met haar familie op vakantie was. Haar lichaam werd nooit gevonden.

De Duitser Christian Brückner wordt algemeen gezien als de hoofdverdachte in de zaak. Hij zou volgens de Portugese zender SIC Noticias vaak in de buurt van het stuwmeer geweest zijn. Brückner zit momenteel in Duitsland in de gevangenis voor andere misdrijven. Hij heeft een lange voorgeschiedenis van seksueel misbruik, onder meer in Portugal.

