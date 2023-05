Afwezig tijdens de stemming, maar toch verkozen: Pascale Van Damme volgt tijdelijk Paul Van den Bulck op als bondsvoorzitter

Pascale Van Damme (54) wordt de voorzitter ad interim van de voetbalbond. Ze neemt de rol over van Paul Van den Bulck die vandaag officieel zijn ontslag indiende. Het werd aanvaard door de raad van bestuur. Van Damme was wegens een verblijf in het buitenland zelf niet aanwezig maar werd door de overige leden van de raad van bestuur de juiste persoon geacht om deze functie voorlopig te vervullen.

Van Damme is de eerste vrouw als voorzitter van de grootste Belgische voetbalbond. Haar aanstelling is voorlopig en loopt tot 24 juni, de dag dat een nieuwe voorzitter wordt gekozen. Ze zetelt al twee jaar in de raad van bestuur. Ze is onafhankelijk, aan geen enkele club of stroming in de bond verbonden. Ze werd door toenmalig CEO Peter Bossaert gevraagd om zo voor diversiteit in de bondstop te zorgen. Dat was ook één van de drijfveren voor Paul Van den Bulck, van Congolese afkomst, die eerst bestuurslid en daarna voorzitter werd.

Van Damme is een succesvolle manager die succes had in de informatica. Ze was vroeger roeister en mag ex-topjudoka Gella Vandecaveye tot haar vriendenkring rekenen. Het is nog de vraag of ze op 24 juni definitief voorzitter zal worden. Daarvoor moet ze genoeg stemmen krijgen van de Algemene Vergadering en ze moet het ook zelf zien zitten.

De Pro League wilde de voorzitter ad interim niet leveren. Dat was na de historie met dubbele petten en de operatie Propere Handen ook niet aangewezen. Dus geen Michael Verschueren (Anderlecht), Sven Jaecques (Antwerp), Peter Willems (OHL) of Pierre Locht (Standard) aan het hoofd van de voetbalbond. Ondervoorzitter Marc Van Craen neemt straks een andere functie op en voormalig voorzitter Robert Huygens heeft de leeftijdsgrens bereikt. Bleven over: Philippe Godin en Benjamin Vasseur van de Franstalige vleugel en de enige vrouw, Pascale Van Damme. De keuze viel op de laatste. (lvdw)