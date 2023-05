Walter ‘Pico’ Michiels is geïnterneerd: “Hij kan niet langer zonder begeleiding worden gelaten”

Gewezen acteur Walter Michiels moest de voorbije jaren al tal van keren voor de rechtbank verschijnen. Vorig jaar was dat bijvoorbeeld het geval in Leuven, waar hij zich moest verantwoorden voor incidenten in 2021. “Pico Coppens”, zijn naam in De Kampioenen, werd toen vervolgd omdat hij in Kessel-Lo enkele scoutsjongeren achterna ging met een bijl. Een half jaar later werd hij betrapt met een dolk in dronken toestand of met een zakmes in het Leuvense stadpark. Hij zette ook een stuk bos in lichterlaaie toen het fout ging met een vuurtje in een chalet.

Daarnaast werd hij ook gedagvaard voor openbare zedenschennis omdat hij onder meer zijn bloot achterwerk toonde aan politieagenten. De rechtbank in Leuven beval eerder al zijn internering, maar omdat Walter Michiels die beslissing aanvocht, moest het Brusselse hof van beroep de zaak opnieuw beoordelen. Er werd onder meer gekeken naar zijn psychiatrisch verslag. Een deskundige stelt letterlijk in zijn verslag dat Walter Michiels een geestesstoornis heeft. “Er zijn aanwijzingen voor de aanwezigheid van het syndroom van Korsakov, naast impulsieve, agressieve, achterdochtige kenmerken binnen zijn persoonlijkheid waarbij er weinig positieve evolutie te verwachten is”, klinkt het.

Volgens het verslag is begeleiding noodzakelijk geworden. Het hof van beroep beval daarom opnieuw de internering. Die beslissing werd in december 2022 reeds genomen, maar raakte nu pas bekend.