Bart Tommelein (Open VLD) trekt in 2024 met stadslijst naar Oostendse kiezer, N-VA wil “op eigen benen staan”

Drie van de vier huidige coalitiepartners in Oostende trekken samen naar de Oostendse kiezer in 2024. Het gaat om het Open VLD van huidig burgemeester Bart Tommelein, CD&V en het Groen van Wouter Devriendt. De vierde coalitiepartner, N-VA, trekt met een eigen lijst naar de kiezer. “Onze eigen keuze”, zegt N-VA-kopstuk Björn Anseeuw.

De huidige burgemeester van Oostende, Bart Tommelein (Open VLD), trekt in 2024 naar de kiezer met een lijst die zal bestaan uit drie partijen: Open VLD, CD&V en Groen. Vier eigenlijk, volgens Tommelein. “We gaan ook enkele onafhankelijken op onze lijst plaatsen”, zegt de Oostendse burgemeester daarover. “Mensen die niet politiek gelinkt zijn, moeten ook aan deze Oostendse formatie kunnen deelnemen.”

“Project is nog niet af”

De gesprekken voor een nieuwe lijst begonnen volgens Tommelein al twee jaar geleden. “Ik heb toen mijn huidige coalitiepartners gevraagd of ze rond de tafel wilden gaan zitten”, vervolgt de burgemeester. “Zowel Groen als CD&V kregen van hun leden het akkoord om te praten. Finaal gezien zijn de gesprekken pas op gang gekomen nadat de leden groen licht hadden gegeven. Welke naam het wordt, dat wordt pas zaterdag bekendgemaakt.”

De lokale verkiezingen van 2024 zullen er anders uitzien dan de voorbije verkiezingen. “De grootste politieke formatie is aan zet om een coalitie te vormen”, legt Tommelein uit. “Net dat is de reden dat we die grootste formatie willen zijn. Dat doen we niet omdat we schrik hebben van de kiezer, maar omdat we vandaag goed met elkaar besturen. Heel wat van de punten in het bestuursakkoord die in 2019 werd gevormd, zijn ondertussen gerealiseerd. Door met een lijst op te komen, zeggen zowel Groen als CD&V dat ze verder willen met Bart Tommelein als burgemeester. Het project voor Oostende is nog niet af en ook tijdens de volgende legislatuur willen we met elkaar verder.”

N-VA bedankt voor stadslijst

N-VA kreeg naar eigen zeggen twee jaar geleden al de uitnodiging om toe te treden tot een stadslijst met Open VLD. Huidig eerste schepen, Björn Anseeuw, heeft dan ook vriendelijk bedankt. “Mijn ambitie is om te wegen op het beleid en dat is ook wat we de voorbije vier jaar hebben gedaan”, is Anseeuw duidelijk.

“Als er nu bijvoorbeeld meer bedrijven willen investeren in onze stad, dan is dat omdat we een schepen van Ondernemen hebben die zich daarmee bezighoudt. Als er nu meer geld dan ooit naar veiligheid en politie gaat, dan is dat omdat we met de N-VA daarop wegen. Maar ik kan zo nog heel veel voorbeelden geven. Wegen op het beleid kan je alleen doen als je onafhankelijk bent en met een duidelijk eigen verhaal aan de onderhandelingstafel zit om een meerderheid te vormen. Het is echt niet mijn ambitie om het zoveelste wiel aan iemand anders wagen te zijn. N-VA is sterk genoeg om op eigen benen te staan.”

Of Anseeuw dan ook burgemeesterskandidaat is? “Per definitie is elke lijsttrekker burgemeesterskandidaat. Het postje op zich is voor mij echter geen doel. Ik wil wegen op het beleid vanop de plaats waar ik dat het beste kan doen. Het postje is voor mij dus van ondergeschikt belang”, aldus Anseeuw.