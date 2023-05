Berlusconi wil Forza Italia blijven leiden

De voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi wil ondanks zijn ziekte en hoge leeftijd de conservatieve regeringspartij Forza Italia blijven leiden. Tijdens zijn verblijf van 45 dagen in het ziekenhuis heeft de partijleiding volgens hem adequaat gehandeld. “Maar ze zijn niet alleen en ze zullen niet alleen zijn, want ik zal natuurlijk mijn verantwoordelijkheden als oprichter en voorzitter van Forza Italia volledig blijven opnemen, zoals ik altijd heb gedaan”, zei de 86-jarige Berlusconi maandag tegen de krant Corriere della Sera.

Hij kondigde echter tussen de lijnen door een vernieuwing van de partij aan. “Een centrale belofte van Forza Italia, zei hij, is de Italiaanse politiek vanaf de grond te vernieuwen. “Maar om de vernieuwing geloofwaardig te laten zijn, moeten we eerst onszelf vernieuwen. Dat is altijd gedaan en zal ook blijven gebeuren.”

Het is nog onduidelijk wie het partijleiderschap zou overnemen als Berlusconi niet meer aan het roer staat.

Berlusconi werd afgelopen vrijdag uit het ziekenhuis ontslagen. Hij werd begin april in het ziekenhuis opgenomen vanwege een longontsteking en werd ook behandeld voor chronische leukemie. Hij lag ongeveer twee weken op intensive care.

Italië wordt sinds oktober geregeerd door een rechtse alliantie van de ultrarechtse Fratelli d’Italia van premier Giorgia Meloni, het conservatieve Forza Italia en de rechts-populistische Lega van Matteo Salvini. De mediamagnaat Berlusconi heeft decennialang de Italiaanse politiek bepaald. Hij was vier keer premier, met onderbrekingen, van 1994 tot 2011. Tegenwoordig zit hij in de Senaat, de kleinste van de twee kamers van het parlement. Hij verkeert al jaren in slechte gezondheid en is verschillende keren in het ziekenhuis opgenomen.