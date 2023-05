Heleen Jaques ruilt haar rol als jeugdtrainer bij de KBVB voor debuut als clubcoach bij het ambitieuze Club YLA: “Ik wil elke dag tussen de speelsters staan”

Heleen Jaques ging in de keuze om haar eerste stappen als clubcoach bij Club YLA te zetten zeker niet over één nacht ijs. “Het was best wel een moeilijke beslissing, hoor”, geeft de oud-international toe. “Zowel bij de U16 als bij de U19 zijn we een mooi verhaal aan het schrijven. Ik had dus zeker niet het gevoel dat mijn episode bij de voetbalbond al was afgerond. Daartegenover staat het veelzijdige en ambitieuze project dat Club YLA mij biedt. De doorslaggevende factor in mijn beslissing is mijn liefde voor het spelletje geweest. Mijn passie ligt vooral op het veld en bij de nationale ploeg krijg je daar nu eenmaal veel minder de kans toe. Om mijn stempel te drukken, wil ik graag elke dag tussen de speelsters staan. Bovendien is het dagelijks managen van een talentvolle groep en staf voor mij een volgende stap in mijn ontwikkeling. En een leuke extra: de verplaatsing vanuit Torhout zal toch net iets kleiner zijn (lacht).”

De ambitie bij Club YLA om zo snel mogelijk aan te sluiten bij de absolute top van het nationale vrouwenvoetbal, schrikt Heleen Jaques niet af. “Wie mijn carrière als speelster een beetje kent, weet dat ik wel van een mooie uitdaging hou. Dat er de nodige druk zal zijn, is wel duidelijk, maar het is een kwestie van daarmee om te kunnen gaan. Het ambitieuze verhaal op de korte en de middellange termijn spreekt mij hier alvast enorm aan. Het zal met vallen en opstaan zijn, maar tegelijk moeten we hoog durven mikken.”

“Ik ben best wel veeleisend” Heleen Jaques

Het debuut als clubcoach van Heleen Jaques, die in het verleden naast buitenlandse avonturen bij Herforder, Potsdam, Fiorentina en Sassuolo ook uitkwam voor AA Gent, Anderlecht en ... Club YLA, wordt door de lopende trajecten bij de KBVB uitgesteld naar 1 augustus. “Daarom voelt het nu nog niet aan als een debuut, maar dat zal eind juli wel anders zijn. Welke accenten ik als coach wil leggen? Ik ben vooral heel gepassioneerd door het voetbal en dat wil ik in de eerste plaats op de groep overbrengen. Daarnaast ben ik best wel veeleisend. Ik wil honderd procent engagement, inzet en attitude zien, en dat op elke training en in elke wedstrijd. Met onze nieuwe T2 David Antunes Pereira (die overkomt van RC Genk, red) kan ik in elk geval rekenen op een echte voetbalman die de competitie kent en ook onze visie en waarden uitstraalt.”