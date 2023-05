Gewezen huisarts ontkent dat hij zijn vrouw Betty (74) doodde: “Ze greep naast rollator bij het opstaan”

Betty Verbist kwam in haar woning om het leven. — © rr/Marc Ghysens

De gepensioneerde huisarts Freddy V. (73) uit Elewijt blijft voorlopig aangehouden in het onderzoek naar de dood van zijn echtgenote Betty Verbist, nadat de raadkamerzitting noodgedwongen moest worden uitgesteld door een vakbondsactie. Intussen houdt de man zijn onschuld staande. “Ze greep bij het opstaan naast haar rollator en is daarbij gevallen”, klinkt het.

Het slachtoffer kwam zondag 14 mei om het leven. Volgens echtgenoot Freddy V. overleed zijn vrouw na een ongelukkige val. Maar de opgeroepen wetsdokter die door het parket van Halle-Vilvoorde was aangesteld om de doodsoorzaak te achterhalen, zag aanwijzingen van een verdacht overlijden. Het parket liet een autopsie uitvoeren en vermoedt dat de gewezen huisarts zijn echtgenote met geweld om het leven heeft gebracht.

De man werd aangehouden op verdenking van doodslag en zit opgesloten in de gevangenis van Haren. De zaak kwam maandag voor de raadkamer in Brussel, die moest oordelen over zijn verdere aanhouding. Maar door een vakbondsactie kon de zeventiger niet worden overgebracht naar het Brusselse justitiepaleis.

Staking

“De laatste maanden zijn de overbrengingen vanuit de gevangenis steeds problematischer aan het worden”, zegt de advocaat van de gewezen huisarts uit Elewijt. ”Vandaag bleek de staking het excuus, vorige week het verkeer en personeelsgebrek. Het is bijzonder jammer dat zelfs in dergelijk grote zaken het niet lukt om verdachten voor hun rechter te brengen”, aldus meester Maarten De Feyter.

Over het onderzoek wil de strafpleiter voorlopig niet veel kwijt. “Mijn cliënt blijft er bij dat zijn vrouw tijdens het opstaan ’s nachts naast haar rollator heeft gegrepen en gevallen is. Verdere details kan ik gelet op de stand van het onderzoek nog niet meedelen.”