Pool Szymon Marciniak fluit finale Champions League tussen Manchester City en Inter Milan

De Pool Szymon Marciniak is de scheidsrechter van de finale van de Champions League. Dat heeft de Europese voetbalbond UEFA maandag gemeld. De eindstrijd staat op 10 juni in Istanboel op de agenda tussen Manchester City en Inter. De 42-jarige Marciniak floot in december de WK-finale in Qatar, waarin Argentinië het haalde van Frankrijk na strafschoppen. Het wordt zijn eerste Champions League-finale als hoofdscheidsrechter.

Cheryl Foster uit Wales moet de Champions League-finale bij de vrouwen in goede banen leiden. Die wordt op 3 juni in Eindhoven gespeeld en gaat tussen FC Barcelona en VfL Wolfsburg.De Engelsman Anthony Taylor fluit op 31 mei in Boedapest de eindstrijd van de Europa League, tussen AS Roma en Sevilla. De Spanjaard Carlos Del Cerro Grande is op 7 juni in Praag de referee in de finale van de Conference League tussen Fiorentina en West Ham.