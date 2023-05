Kévin Denkey keert na twee maanden terug door de grote poort bij Cercle Brugge: “Blij dat ik me nog eens kon tonen, want ik werd toch een beetje ongeduldig”

Cercle Brugge speelt geen Europees voetbal volgend seizoen, maar wie nu decompressie of een uittocht op de transfermarkt vreest, komt bedrogen uit. Groen-zwart wil immers nog zesde worden. Wie zaterdag in Gent de honger en ijver van het duo Yann Gboho-Kévin Denkey zag, gelooft dat dit niet onmogelijk is.

Miron Muslic staat voor pressen, grinta, inzet en trots, maar ook voor vertrouwen en keuzes maken. Thuis tegen AA Gent was Yann Gboho een van de zwakke schakels, maar de Cercle-trainer liet de flankspeler wel staan voor de terugmatch. Gboho dankte voor het vertrouwen en was een van de beteren. Muslic koos voor een systeem met Denkey centraal, Ueda op rechts en Gboho op links.

“Of ik iets recht te zetten had? Nee, maar vorige week was een moeilijke match omdat we zeventig minuten met tien man moesten spelen”, aldus Gboho. “De vermoeidheid begon te wegen, want het is al een lang seizoen geweest. We kregen vorig week de kans om goed te recupereren en in Gent stonden we er weer. Voor mij is het ook een voordeel dat Kévin Denkey meedeed. We voelen mekaar goed aan. We verstaan mekaar uitstekend, letterlijk en figuurlijk.”

Als groen-zwart straks terugblikt op een topseizoen waarin alle doelstellingen werden behaald, zal zondag 12 maart als een van de mindere dagen aangestipt worden. Cercle was die dag onbestaand in het Lotto Park tegen Anderlecht en ook voor Kévin Denkey was het een rotavond. Hij kreeg rood en moest twee speeldagen brommen. De Franse Togolees geraakte na zijn terugkeer niet meteen weer in de ploeg en zat sindsdien op de bank. “Plezant is anders, maar dat is een keuze van de coach die ik moet respecteren”, aldus de spits. “En dat geldt niet alleen voor mij, maar voor alle jongens. Het hoort ook allemaal bij het leerproces.”

De rust deed Denkey blijkbaar goed. Net als in het competitieduel op Gent begin oktober vorig jaar was hij zaterdag opnieuw de beste man op het veld. Denkey scoorde zijn tiende competitiedoelpunt, trof de paal en dwong ook nog een (goedkope) strafschop af. “Dat wordt van mij verwacht, maar ik geef toe dat ik blij was dat ik me nog eens kon tonen, want ik werd toch een beetje ongeduldig. Het liep meteen goed in dit systeem en het klopt dat het klikt met Yann Gboho, misschien ook omdat we beiden een Frans verleden hebben.”

(Nog) geen vakantie

In zijn goede periode liet Denkey zijn contract openbreken, dus eind juni keert hij dan ook zeker terug. Net als Gboho wil hij volgend seizoen graag bevestigen. “Dit was mijn beste seizoen als prof en smaakt naar meer.”

Voor vakantie is het wel nog te vroeg. En als ze er komt, zal het kort zijn. “Met de nationale ploeg van Togo spelen we nog een beslissende kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup in Swaziland en die wil ik niet missen. Als dat gedaan is, zullen de trainingen in Brugge alweer beginnen, maar ik vind dat niet erg. Dat is het leven van een profvoetballer en ik heb daar ook voor gekozen.”