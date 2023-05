Gevechten aan de gang in Russische stad Belgorod: “Aanval door bataljons die zich tegen Poetin hebben gekeerd”

Twee Russische verzetsgroepen zouden achter een aanval zitten in de regio rond Belgorod, een stad in het westen van Rusland nabij de grens met Oekraïne. Dat maken het Russische Vrijwilligerskorps en het Vrijheid voor Rusland Legioen zelf bekend en wordt bevestigd door de Oekraïense inlichtingendienst.

De precieze situatie in en rond de Russische stad Belgorod is nog hoogst onduidelijk, maar het gonst in de regio al langer van de geruchten dat Oekraïne de grens zou oversteken om de stad in te nemen. Op ongeverifieerde beelden op sociale media is alvast te zien hoe gevechtsvoertuigen een grenspost in het dorp Grajvoron aanvallen, niet ver van de stad Belgorod. In een video lijkt een legerhelikopter over het dorp te vliegen. Er zouden zware beschietingen hebben plaatsgevonden en de aanval zou nog steeds bezig zijn.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Achter de operatie zouden het Russische Vrijwilligerskorps (RVK) en het Vrijheid voor Rusland Legioen zitten, twee Russische bataljons die zich tegen president Vladimir Poetin hebben gekeerd en meevechten aan Oekraïense zijde. Zelf hebben ze het echter niet over een ‘aanval’. Het RVK zegt net dat het “bezette Russische gebieden wil bevrijden van het Kremlin”.

Het Vrijheid voor Rusland Legioen roept de inwoners van Belgorod op om zich niet te verzetten en niet bang te zijn: “Wij zijn niet uw vijanden. In tegenstelling tot de zombies van Poetin, raken we geen burgers aan en gebruiken we ze niet voor onze eigen doeleinden. De vrijheid is nabij!” klinkt het. Ook beweert het Legioen het dorp Kozinka, enkele kilometers verderop, al “bevrijd” te hebben.

“Aandacht afleiden”

De Russische president Vladimir Poetin is volgens zijn woordvoerder Dmitri Peskov op de hoogte van de aanval. Russische veiligheidsdiensten informeerden de president over aanvallen door “Oekraïense sabotage-eenheden”. Volgens Peskov doen Russische strijdkrachten het nodige om de pro-Oekraïense milities te elimineren. De aanval op Belgorod is een poging van Kiev om de aandacht af te leiden van hun nederlaag in Bachmoet, klinkt het nog vanuit het Kremlin.

Kiev ontkent zelf achter de aanval op Belgorod te zitten en wijst ook naar de twee al genoemde Russische milities. Andrij Joesov, een woordvoerder van de Oekraïense inlichtingendienst, zegt dat het land wel alle verzetsacties van Russische opposanten tegen “Poetins criminele regime” toejuicht. Volgens hem kan door de operatie een “veiligheidszone” ontstaan aan de grens die de Oekraïense burgers beschermt tegen Russische aanvallen.

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Russische verzetsstrijders Belgorod viseren. Ook in maart eiste het extreemrechtse RVK, dat werd opgericht door de neonazistische voetbalhooligan Denis Kapoestin, een aanval op in de stad. Toch zijn er volgens de Twitter-pagina War Translated, dat rapporten over de oorlog in Oekraïne publiceert en vertaalt, belangrijke verschillen. Nooit eerder was een aanval op Russisch grondgebied volgens War Translated ondersteund door zoveel gevechtsvoertuigen en zware artillerie als nu. Dat de aanval op klaarlichte dag plaatsvindt, zou de psychologische impact ervan bovendien vergroten.