Al 100 Nigerezen overleden aan hersenvliesontstekingen sinds januari

Niger en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) slaan de handen in elkaar voor een vaccinatiecampagne tegen hersenvliesontsteking of meningitis, dat maakt de lokale omroep bekend. Sinds januari heeft de ziekte al meer dan honderd dodelijke slachtoffers gemaakt in het land, vooral in de zuidelijke regio rond Zinder, de op twee na grootste stad van het land.

Bij de meningitisepidemie zijn vooral kinderen om het leven gekomen, bovenop de 1.810 huidige gevallen van de ziekte, aldus het ministerie. Zinder is het hardst geraakt, met meer dan 1.470 gevallen en 84 overlijdens. Met de campagne wil de overheid tussen 17 en 25 mei zowat 380.000 mensen vaccineren.

Niger wordt regelmatig getroffen door epidemieën van hersenvliesontstekingen vanwege zijn ligging in de “Afrikaanse meningitisgordel”, die zich over het hele continent uitstrekt van Senegal in het westen tot Ethiopië in het oosten. In Niger kostte de ziekte in 2017 aan bijna 200 mensen het leven, vooral kinderen. In 2015 kostte meningitis 577 mensen het leven uit meer dan 8.589 gevallen.