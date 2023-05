Megafusie van internationale advocatenkantoren op komst

Het Britse advocatenkantoor Allen & Overy gaat fusioneren met zijn Amerikaanse concurrent Shearman & Sterling. Samen zullen ze een gigant vormen met bijna 4.000 advocaten en een omzet van 3,4 miljard dollar (ruim 3,1 miljard euro), zo is maandag bekendgemaakt.

Het fusiekantoor zal door het leven gaan als Allen Overy Shearman Sterling, of kortweg A&O Shearman. “De fusie is een antwoord op de nood van klanten (...) om hen te helpen navigeren door een steeds complexere wettelijke, regelgevende en geopolitieke context”, zo staat in een persbericht. De operatie moet nog worden goedgekeurd door de partners - dat zijn er zowat 800.

De Belg Wim Dejonghe bekleedt een topfunctie bij Allen & Overy.

Het is de eerste fusie tussen een Londens elitekantoor en een Amerikaanse rivaal sinds de fusie van Clifford Chance en Rogers & Wells in 2000.