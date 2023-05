Navas toont verwondingen aan been na horrortackle in Sevillaanse derby

Sevilla heeft een dag na de Sevillaanse derby tegen Real Betis een foto geplaatst op hun Twitter-pagina die de verwondingen laten zien die hun kapitein Jesús Navas opliep tijdens die match. In het slot van de wedstrijd ging Betis-speler Juan Miranda met gestrekt been op kniehoogte door op Navas en raakte hem vol met de studs, waarna het spel op de wagen zat tussen beide ploegen. Scheidsrechter Jesús Gil Manzano gaf Miranda in eerste instantie slechts geel, maar na tussenkomst van de VAR werd de Spaanse linksback dan toch met rood van het veld gestuurd. De wedstrijd eindigde op 0-0. Betis blijft met nog drie wedstrijden te gaan zesde in La Liga, Sevilla staat negende.

De horrortackle van Miranda:

De schaafwonden op het been van Navas: