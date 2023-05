DE INSIDER. “Zelenski wil alle veroverde gebieden terugwinnen, maar de kans is klein dat dat gaat lukken”

Al maandenlang wordt er gespeculeerd over een lenteoffensief van Oekraïne, zeker nu ook Bachmoet in de handen viel van Rusland. Maar waarom is dat offensief nog altijd niet gestart? Zal het ooit nog echt plaatsvinden? En zou dat lenteoffensief het einde van de oorlog kunnen betekenen? Dat legt professor militaire geschiedenis Kris Quanten uit in deze podcast: “Op korte termijn is Rusland afgezwakt, maar Poetin mikt op een langetermijnoorlog.”