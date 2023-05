Vrouw (30) gaf zich aan bij politie na nieuws over dodelijke aanrijding: “Ze dacht dat het een tak of een ree was”

Een 49-jarige vrouw uit Sint-Lambrechts-Woluwe werd op zondagochtend dood aangetroffen in de berm van de Tervuursesteenweg, vlak bij het Vierarmenkruispunt in Tervuren. Het parket ging uit van een verkeersongeval met vluchtmisdrijf. Op zondagnamiddag gaf een 30-jarige vrouw uit Waver zichzelf aan bij de politie. Zij zat achter het stuur van de wagen die het slachtoffer aanreed.

De vrouw, van Poolse afkomst, werd om vijf uur ’s ochtends levenloos gevonden in de berm van de Tervuursesteenweg die een stuk door het bos loopt en vlak bij het drukke Vierarmenkruispunt ligt. De autobestuurster die de vrouw aanreed pleegde vluchtmisdrijf, maar stapte uiteindelijk dezelfde dag nog naar de lokale politie op eigen initiatief. Het gaat om een 30-jarige vrouw uit Waver.

“De vrouw zou bij het naar huis rijden na een vermaakuitstap een impact hebben gevoeld, waarbij de voorruit van haar voertuig verbrijzeld werd”, stelt het Leuvense parket. “Ze was in de veronderstelling dat er een tak op haar voertuig was gevallen of dat zij een ree had geraakt, maar toen zij het nieuws vernam dat er zich op die plaats een dodelijk verkeersongeval had voorgedaan, is zij naar de politie gegaan.” De vrouw werd gearresteerd en het parket vordert een gerechtelijk onderzoek wegens onopzettelijke doding ingevolge een verkeersongeval en vluchtmisdrijf. De verdachte wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Of de vrouw te snel reed of onder invloed was, wordt nog onderzocht.