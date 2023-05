Privémissie SpaceX met twee Saoedische bemanningsleden naar ISS

Een SpaceX-capsule met vier bemanningsleden is maandag aan het internationale ruimtestation ISS gekoppeld. Het gaat om een private missie van het Amerikaanse bedrijf Axiom Space. Aan boord waren onder meer twee Saoedi’s.

Wetenschapper Rayana Barnawi is de eerste Saoedische vrouw in de ruimte. Ze werd vergezeld door Ali al-Qarni, een gevechtspiloot van opleiding. Ze waren de eerste Saoedi’s om naar het ISS te reizen.

“Het was een leuke reis”, zei missiecommandant Peggy Whitson, een voormalige NASA-astronaut die het ISS in het verleden drie keer heeft bezocht. “Dit is de soepelste koppeling die ik ooit heb meegemaakt”, merkte ze op tijdens de live videofeed van de operatie.

Het vierde bemanningslid is de Amerikaanse ondernemer John Shoffner.

Ongeveer twee uur na het koppelen zal het luik van de capsule worden geopend zodat de vier het ISS kunnen betreden, waar ze zich bij de zeven astronauten voegen die al aan boord zijn (drie Russen, drie Amerikanen en een Emirati).

De SpaceX-raket steeg zondag op vanuit Florida en de reis naar het ISS, dat met 28.000 kilometer per uur boven de aarde vliegt, duurde ongeveer 16 uur.

De missie, Ax-2 genaamd, is de tweede volledig particuliere missie die het ruimtestation bezoekt, na een eerste in april 2022.

De leden van Ax-2 zullen ongeveer tien dagen in het ISS verblijven, waar ze ongeveer 20 wetenschappelijke experimenten zullen uitvoeren.