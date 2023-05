Monniken gaan strijd aan tegen woekerhandel van hun beroemde Westvleteren-trappist in Nederland

Tot hier toe is Westvleteren voor particulieren uitsluitend te koop aan de abdijpoort, in het nabijgelegen ontmoetingscentrum In de Vrede, of online te bestellen (24 flesjes). Dat verandert niet. Omdat er in ons land geen klachten zijn over woekerprijzen. Ook niet in Frankrijk trouwens.

De monniken ontdekten wel dat biersmokkelaars steeds vaker hun trappistenbier, onder meer via tussenpersonen, kochten om het op de Nederlandse markt te verkopen. Aan woekerprijzen. Zo kregen ze in de abdij geregeld berichten van bierliefhebbers die in Nederland 10 of 15 euro voor een Westvleteren hadden betaald.

“Die exuberante prijzen staan lijnrecht tegenover de waarden van de monnikengemeenschap. De broeders willen zo veel mogelijk mensen van hun bieren laten genieten en dit aan een eerlijke prijs. Wauters Hulst BV, dat nu al onder meer Westmalle, Orval en Rochefort verdeelt in Nederland, zal er voortaan ook Westvleteren invoeren en verdelen”, zegt een woordvoerder van de abdij ons.

Tegen vaderdag

Tegen 18 juni, Vaderdag in Nederland, zal het bier te koop zijn in slijterijen, drankenhandelaars. “Westvleteren blond, 8 en 12 zullen er enkel per flesje verkocht worden. Dus niet in de iconische en door verzamelaars erg gegeerde houten kratten. En ook niet in sixpacks. Er zal er ook op toegezien worden dat het trappistenbier er aan een eerlijke prijs wordt verkocht, anders kan de handelaar van de lijst worden geschrapt. De adviesprijs voor een flesje blond is 3,90 euro en 4,90 euro voor een 12. In ons land is dat ongeveer 4,20 euro als je een sixpack koopt.”

Het bier is ook uitsluitend voor particuliere klanten bestemd en de importeur moet erop toezien dat de slijterijen zich niet “bezondigen” aan woekermarges en verkoop aan horeca, webshops of retail.

240.000 flesjes

Nog dit: Belgische bierliefhebbers moeten zich niet te al te veel zorgen maken dat onze noorderburen met ons bier gaan lopen. De monniken van de Sint-Sixtusabdij gaan op jaarbasis slechts 240.000 flesjes of zo’n 790 hectoliter van de 7.500 hectoliter die jaarlijks gebrouwen wordt op de Nederlandse markt brengen.

“Als ons bier in Nederland te koop wordt aangeboden in kratten of sixpacks, weet je dus dat het niet via het reguliere circuit in de handel is beland. En dat er wellicht ook geen accijnzen op betaald zijn, wat de verkoper zuur kan opbreken als de inspectie passeert.”