Ultranationalistische tegenstander schaart zich achter Erdogan voor tweede ronde presidentsverkiezingen

De Turkse ultranationalistische presidentskandidaat Sinan Ogan heeft zijn steun uitgesproken voor zittend president Recep Tayyip Erdogan nadat hij in de eerste ronde is uitgevallen. Erdogan gaat zondag de strijd aan met Kemal Kilicdaroglu in een ongeziene tweede ronde van presidentsverkiezingen.

“Ik vraag kiezers die op ons hebben gestemd in de eerste ronde om op Erdogan te stemmen in de tweede ronde”, zegt Ogan. “Het is belangrijk dat het parlement en het presidentschap in handen zijn van dezelfde politieke groep om de stabiliteit te handhaven.” De regeringscoalitie van Erdogan heeft meer dan de helft van het parlement in handen.

Na de persconferentie van Ogan, kelderden de Turkse aandelen. De Borsa Istanbul Banks Index, een index die de aandelen van kredietverstrekkers volgt, zag zijn verliezen verder dalen tot 3,1 procent. Analisten vrezen dat een extra termijn onder Erdogan een voortzetting betekent van zijn lage rentebeleid. Dat heeft de prijsstijgingen aangewakkerd en investeerders doen wegkeren.

Ogan liet de afgelopen weken al uitschijnen dat hij een regeringsfunctie of vicepresidentschap wilde in ruil voor zijn steun aan eender welke kandidaat. Zelf haalde hij 5,3 procent van de stemmen terwijl Erdogan 49,4 procent kreeg en Kilicdaroglu 44,96 procent. Als Ogans 2,8 miljoen stemmen naar Erdogan gaan, kan dat hem het zetje geven dat hij nodig heeft. Donderdag beloofde Erdogans rivaal Kilicdaroglu nog om “tien miljoen vluchtelingen” het land uit te zetten, zodra hij aan de macht is. Zo hoopt hij de nationalisten achter zich te scharen.

Of zijn kiezers Ogan en diens advies zullen volgen, is nog niet duidelijk. De 55-jarige is een eerder onbekende figuur in de Turkse politiek, gesteund door een relatief kleine anti-immigratiepartij.